القبض على ديلر مخدرات بالأقصر

ألقت الأجهزة الامنية بالأقصر، القبض على شاب في أواخر العقد الثاني من العمر وعثرت بحوزته على 15 كيس بانجو و12 قطعة حشيش بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر.

القبض علي ديلر مخدرات بالأقصر

وكانت وردت معلومات إلى مديرية أمن الأقصر ، تفيد بقيام شاب في أواخر العقد الثاني من العمر بالمواد المخدرة بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر

وألقت قوات أمن الأقصر القبض على الشاب ويدعى: م.أ.ع ويبلغ من العمر 29 عاما وبحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش و15 كيس من مخدر البانجو وسلاح ناري فرد خرطوش بالطلقات.

وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات وتحريزها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

حبس عاطل أنهى حياة آخر إثر مشاجرة بالأقصر بسبب خلافات مالية

كما أمرت جهات التحقيق بالأقصر ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنهائه حياة آخر طعنا في مشاجرة بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتبادلا الاعتداء على بعضهما بالضرب وأنهى الأخير حياة المجني عليه بالأقصر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل توفي إثر إصابته بجرح طعني، طرف ثان عاطل مصاب بجروح طعنية، مقيمين بدائرة القسم، بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتبادلا الاعتداء على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، وبسؤال شقيق المتوفى عامل اتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "خنجر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.