سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل عقار مكون من 6 طوابق، بالبوابة 4 بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.

نشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق بحدائق الأهرام

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بعقار مكون من 6 طوابق بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين نشوب الحريق بالطابق الأخير من العقار، وفرض قوات الحماية المدنية كردون أمني حول الحريق لمحاصرته ولمنع امتداده للعقارات المجاورة.

المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما مخدر الحشيش بالصف

كما قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، حبس عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لحيازتهما جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

وكشف أمر الإحالة القضية رقم 10174 لسنة 2023 جنايات الصف، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهم الأول "حسن. ر"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، والمتهم الثاني "عبدالحميد ن"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة.

وأحرز المتهم الأول بقصد الاتجار مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز بواسطة المتهم الثاني سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وحاز بواسطة المتهم الثاني ذخائر 4 طلقات خرطوش، مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، والمتهم الثاني حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن، بندقية خرطوش، دون ترخيص، وأحرز ذخائر 4 طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.