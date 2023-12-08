أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب

احتفلت أسرة فيلم "ذعر" بعيد ميلاد الفنانة مي كساب والذي تزامن مع أول يوم تصوير، وذلك بحضور المخرج شادي علي وأبطال العمل أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان.

فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.. وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

فيلم ذعر

يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و "5 محي الدين أبو العز" .

آخر أعمال مي كساب

يذكر أن، آخر أعمال مي كساب السينمائية، فيلم «الخميس اللي جاي»، والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائي، يشارك في بطولته النجوم عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن إخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.

فيلم ذعر

وكانت آخر أعمالها التلفزيونية، مسلسل «جعفر العمدة»، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وحصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

فيلم ذعر

مسلسل «جعفر العمدة»:

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حققَّ صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإشادات من قبل النقاد.

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذْ يتزوج جعفر من 4 نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حيًّا أو أصابه مكروه.