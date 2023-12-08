توهج مغربي على الصعيد التهديفي في بطولة كأس إسبانيا 2023

يواصل اللاعب المغربي سيناريو تألقه داخل المستطيل الأخضر في الكرة الإسبانية، خلال العام الحالي 2023، عن طريق تسجيل أهدافًا تصنع الفارق وتمنح انتصارا مهما لانديتهم في مختلف البطولات.

تألق مغربي

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا، وبالتحديد تألق ثنائي أسود الأطلس، يوسف النصيري وعبدالصمد الزلزولي.

وأكدت الاحصائيات أن بطولة كأس الملك لم تشهد تسجيل أي لاعب أهدافا خلال عام 2023 أكثر من الثنائي المغربي، النصيري مع إشبيلية والزلزولي مع ريال بيتيس، ويتساوى معهما البرازيلي ويليام جوزيه زميل الأخير في الفريق ذاته.

أهداف الزلزولي

وسجل الزلزولي هدفا في فوز ريال بيتيس على فيلانوفينسي بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني لكأس الملك، ليقود فريقه للتأهل للدور الثالث ومواصلة مشواره بالبطولة.

ويعد هذا الهدف هو الثالث للزلزولي في البطولة خلال الموسم الحالي بقميص ريال بيتيس، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه الساحق في الدور الأول على هيرنان كورتيس.

ووصل النجم المغربي بذلك إلى 5 أهداف في البطولة خلال عام 2023، بعدما كان سجل هدفين بقميص برشلونة أولهما قاد به الفريق الكتالوني لتحقيق فوز قاتل على إشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما جاء الهدف الثاني في شباك أتلتيك بيلباو في ذهاب نصف النهائي ، وفاز به برشلونة بهدف نظيف، قبل أن يتعادل بهدف لمثله إيابا ويتأهل للمباراة النهائية بمجموع المباراتين ويخسر اللقب أمام غريمه الأزلي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وتساوى الزلزولي مع مواطنه النصيري الذي سجل هو الآخر 5 أهداف مع إشبيلية في كأس الملك في عام 2023، آخرها في شباك كوينتانار في الدور الأول لنسخة الموسم الحالي، ليقود فريقه لفوز صعب بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي.

بينما كانت الأهداف الـ4 الأخرى في نسخة الموسم الماضي، بواقعة ثلاثية في شباك ليناريس ديبورتيفو في الدور الثالث يوم 4 يناير، وهدف في أوساسونا في الخسارة 1-2 في الدور ربع النهائي يوم 25 يناير.

وإلتحق النصيري بصفوف إشبيلية منذ شتاء عام 2020، حيث انتقل إليه قادما من مواطنه ليجانيس، ليبدأ رحلة جديدة من التألق مع الكرة الإسبانية.

بينما في المقابل، انضم الزلزولي إلى بيتيس في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مواطنه برشلونة، بعد 6 أشهر قضاها معارا إلى أوساسونا.