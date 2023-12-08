العربية للتنمية الزراعية تناقش مع بيلاروسيا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين

عقد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعة، البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، اجتماعا تنسيقيا مع وزير الموارد الطبيعية في جمهورية بيلاروسيا السيد اندري خودياك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين.



جاء ذلك الاجتماع الذي عقد بين مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير الموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا على هامش مؤتمر الأطراف (28) لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .



من جهته، وجه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، الشكر للسيد اندري خودياك، على التعاون المثمر بين الجانبين، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 من قبل المدير عام للمنظمة، ونائب وزير الزراعة في دولة بيلاروسيا، بحضور سفير بيلاروسيا في جمهورية مصر العربية.



وقال الدخيري، إن المذكرة بمثابة خارطة طريق، للتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة في جمهورية بيلاروسيا، لتنظيم التعاون في عدة محاور أبرزها التعاون في مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة، وزيادة حجم التجارة الزراعية، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل والتعليم في المجال الزراعي.



وفي ختام اللقاء وجه وزير الموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا اندري خودياك، الشكر لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على الجهود الكبيرة والناءة المبذولة من الطرفين لتعزيز التعاون المشترك ووخدمة القطاع الزراعي في المنطقة العربية بالتعاون مع بلاروسيا.



وأبدى وزير الموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا استعداد بلاده التام لتفعيل مذكرة التفاهم الموقع مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كافة المجالات المذكورة، مؤكدا أن هذة فرصة كبيرة لتجسيد تكامل العمل الزراعي وتأطيره بين بلاروسيا والدول العربية.