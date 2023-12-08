بعد الإقبال على مبادرة سيارات المغتربين.. خطوات الحصول على سيارة من الخارج

شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالاً كبيرًا من المغتربين خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصًا في ظل التعديلات التي تم إدخالها على المبادرة أخيرًا مع إطلاقها مجددًا.

جدير بالذكر أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وفي السطور التالية نوضح كل التفاصيل التي تخص مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج.

شروط الاستيراد للعاملين في الخارج

حسب آخر التعديلات فإن مدة السداد امتدت من 4 إلى 6 أشهر، كما امتدت مدة استيراد السيارة من سنة إلى خمسة سنوات.

من ناحية التكلفة فإن الوديعة الدولارية انخفضت قيمتها بنسبة 70% من الضريبة الجمركية.

تسدد قيمة الوديعة خلال 5 سنوات من تاريخ استيراد المركبة.

شروط استيراد السيارات للعاملين بالخارج

يجب ألا يقل عمر المستورد عن 16 سنة.

أن يكون موديل المركبة المستوردة من العام 2019 فما فوق.

أن تكون إقامة المقيم في الخارج سارية حتى لحظة إتمام الاستيراد.

التعامل في هذه المرحلة يكون عبر التطبيق الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة.

عند الاستيراد من المالك الأول فلا يتم التقيد بسنة الصنع.

يتعين على المقيم بالخارج تسديد 30% من قيمة الضريبة الجمركية التي يستردها بعدها بخمسة سنوات.

تقديم كشف حساب بنكي للمعاملات السابقة على نطاق 6 أشهر.

شروط استيراد السيارات الكهربائية من الخارج

توجد مجموعة من المميزات والتفاصيل الخاصة المتعلقة بشروط استيراد السيارات المستعملة في مصر للسيارات الكهربائية.

أولًا يجب أن تكون السيارة جديدة من موديل السنة، ولا يسمح باستيراد مركبة مستعملة.

المدة الأطول التي تقضيها السيارة دون استعمال هي 3 سنوات قبل أن يتم استيرادها للسوق المحلي.

لا توجد رسوم جمارك على السيارات الكهربائية، ولكن يبقى فقط تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المركبة فقط، وهو قانون معمول به في كل دول العالم.

يتم التعامل مع المركبة الكهربائية كأي سلعة أخرى ينطبق عليها قانون الاستيراد والتصدير ولوائحه.