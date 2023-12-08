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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال لا يعرف الهزيمة أمام الطائي منذ 2006

مباراة الهلال والطائي
مباراة الهلال والطائي

يستعد فريق الهلال لخوض مواجهة مهمة ضد الطائي اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي الكبير لفريق الهلال على الطائي، حيث أن الزعيم لم يعرف الهزيمة من الطائي منذ 2006، حيث أن أخر فوز للأخير كان في يناير 2006 ببطولة الدوري وفاز بهدفين دون رد.

التقى الفريقان بعدها 10 مرات كانت ما بين بطولتي الدوري وكأس الملك وفي إطار ودي شهدت تحقيق الهلال الفوز في 9 مواجهات وحضر التعادل في لقاء وحيد.

فريق الهلال يدخل مباراة اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب الذي يحتل المركز الـ11 بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة الهلال والطائي والقناة الناقلة :

مباراة الهلال ضد الطائي ستنطلق في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهي منقولة عبر قناتي SSC EXTRA 1 HD و SSC EXTRA 1 SD بصوت المعلقين رؤوف خليف وعلي الربيع وخالد المديفر.

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