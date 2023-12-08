تشكيلة الهلال أمام الطائي في الدوري السعودي.. ميتروفيتش يقود الهجوم

أعلن المدير الفني خورخي خيسوس تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة الطائي في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الهلال أمام الطائي كالأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي - محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج - سيرجي سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

المباراة منقولة عبر قناتي SSC EXTRA 1 HD و SSC EXTRA 1 SD بصوت المعلقين رؤوف خليف وعلي الربيع وخالد المديفر.

فريق الهلال يدخل المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب الذي يحتل المركز الـ11 بنفس رصيد النقاط.