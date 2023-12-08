مستثمر بالإمارات: مصر هي المفتاح والبوابة الكبيرة للقارة الإفريقية

أعلن حمدي عثمان، رجل الأعمال المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سوليت إير" القابضة للشحن السريع واللوجستيات، مشاركته في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة والتي تحمل العنوان: "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون .. لماذا نستثمر في مصر؟".

وجاءت مشاركته في المبادرة للترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الإستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.



إنشاء شركة طيران للشحن السريع

وقال حمدي عثمان، إنه بدأ مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976، وعمل هناك في إحدى الشركات الكبيرة، ثم مديرا تنفيذيا للشركة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الهندية في 132 دولة، مضيفا أنه بدأ العمل أيضا في الإمارات بإنشاء شركة طيران للشحن السريع، ويخطط حاليًا للعمل في السوق المصري، باعتبارها مركزا متميزا وعمقا لأفريقيا.

المشروع الكبير الجديد الذي يسمى بالجنوب والجنوب الكبير

وأكد عثمان أن مصر تعتبر المفتاح والبوابة الكبيرة للقارة الإفريقية بما تمثله من موقع استراتيجي، وكذلك علاقات متميزة مع العديد من الأشقاء هناك، مشيرًا إلى أن مصر تعد ضمن المشروع الكبير الجديد الذي يسمى بالجنوب والجنوب الكبير، والذي يبدأ من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الصينية.

وأشار أن مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية على خارطة الاستثمار، كما ينظر إليها العالم باعتبار موقعها وما تمتاز به من ثروات بجانب العلاقات المتميزة مع الجميع، وذلك سيلعب دورا كبيرا في الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة.

الاستثمار في مصر

وأوضح عثمان أن الاستثمار في مصر في هذا التوقيت مهم للغاية بما قدمته مصر من تيسيرات على المستثمرين بجانب التعديلات التشريعية التي سنتها الدولة المصرية لجذبهم، وكذلك ما تمتاز به من شركة من شبكة طرق قوية لتسهيل نقل البضائع وكذلك تكلفة التصنيع المنخفضة في مصر والتي تعد ميزة مهمة للمستثمرين، لافتا إلى أن هذا الوقت يعد من أنسب الأوقات لجذب المستثمرين إلى مصر، باعتبارها سوقا كبيرا وتمثل قوة شرائية متميزة بما تمتاز به من كثافة سكانية.

تخطيط لوجيستي متميز

وأكد عثمان أن مصر قامت بإجراء المزيد من التحسينات في هذا التوقيت عن الأوقات السابقة وكذلك ما يتعلق باللوجستيات وتطويرها، حيث يوجد فرص كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطارات وغيرها، ما يعد فرصة متميزة للاستثمار في اللوجستيات، مشيرًا إلى أهميته بالنسبة للصناعة والزراعة وغيرها من المجالات، وأن يكون هناك تخطيط لوجيستي متميز في هذا التوقيت.

وذكر أنه حريص على نقل هذه الخبرة إلى مصر، وأن يبدأ في بلده معربا في رسالته للمستثمرين المصريين حول العالم، بأن يبدأوا في السوق المصري، وأن يكون هناك أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب متمنيا الخير والازدهار للوطن.

التصويت بالانتخابات الرئاسية

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقت حمدي عثمان، ضمن جولتها الخارجية التي ارتكزت على حشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر.

