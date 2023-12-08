الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تعتزم تمديد الضوابط الحدودية مع التشيك وبولندا وسويسرا لشهرين على الأقل

وزيرة الداخلية التشيكية
وزيرة الداخلية التشيكية نانسي فيزر

أعلنت ألمانيا عزمها تمديد الضوابط المفروضة على حدودها مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا المجاورة، لما لا يقل عن شهرين آخرين بعد انتهائها المقرر في الـ 15 من شهر ديسمبر الجاري.

وقالت وزيرة الداخلية التشيكية، نانسي فيزر - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم /الجمعة/ - إن الضوابط الحدودية أثبتت نجاحًا في الحد من عدد الوافدين غير القانونيين إلى البلاد وإلقاء القبض على عصابات الاتجار بالبشر.

وتمكنت الشرطة الفيدرالية الألمانية - منذ فرض ألمانيا نقاط التفتيش الحدودية في الـ 16 من شهر أكتوبر الماضي - من احتجاز نحو 120 مهربًا على حدودها مع الدول المشار إليها آنفًا، ورصدت 9 آلاف و200 عملية عبور غير قانونية.

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