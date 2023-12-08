تعرف على حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الجمعة إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و818 شاحنةبضائع و 73 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامةومتنوعة و365 شاحنة بضائع و32 سيارةبينما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع عامةومتنوعة و 453 شاحنة و41 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية و تغادر الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل واستقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادر ت الميناء السفينة دليلة كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 1900 طن بضائع عامةومتنوعة و 305 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. و شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة KALINA

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1620 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 574 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 الف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا ، نويبع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 397 الف طن بضائع بكمية وارد 123 الف طن وصادر 274 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 الف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 الف طن و صادر 43 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 الف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

