مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يلتقي فريق الهلال نظيره فريق الطائي، علي استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في إطار منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023.

انتهت نتيجة أخر مباراة جمعت بين الهلال والطائي بالتعادل بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهم بالدور الثاني من الموسم الماضي، بعدما حقق الزعيم الانتصار في الأربعة مواجهات التي سبقتها بمختلف المسابقات المحلية.

يعتلي نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن قبل مباراة الطائي اليوم، ويمتلك في رصيده 41 نقطة جمعها من الفوز في 13 لقاء والتعادل في مواجهتين بدون هزيمة حتى الآن، بعدما سجل الفريق 46 هدف ليمتلك أقوى خط هجوم وأيضًا الأقوى دفاعيًا في المسابقة بـ 8 أهداف سكنت شباكه.

ويعتمد الزعيم في لقاء اليوم على جهود ميتروفيتش الذي يسعى لتسجيل أهداف إضافية لتوسيع الفارق بينه وبين نكودو الذي وصل إلى 13 هدف بالتساوي مع النجم الصربي الذي يتسلح في لقاء اليوم بجائزة أفضل لاعب في صربيا لتقليل الفارق مع رونالدو متصدر القائمة.

بينما يدخل نادي الطائي مباراة الهلال اليوم في الدوري السعودي وعينه على تحقيق الانتصار الثالث بمسابقة الدوري والفوز السادس في الموسم الحالي، ويمتلك الفريق 17 نقطة في المركز الثاني عشر، وسجل الفريق 19 هدف واستقبلت شباكه 30 هدف.

يستعد فريق الهلال، للعب ضيفا على نظيره الطائي، في المباراة المقرر أن تقام بينهما اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن" ويدخل الهلال مباراة اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب المسابقة، برصيد 41 نقطة.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والطائي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والطائي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وحقق فريق الهلال هذا الموسم 13 انتصارًا وتعادلين، فيما لم ينال أي خسارة منذ انطلاق الدوري، وسجل لاعبوه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

معلق مباراة الهلال اليوم ضد الطائي في دوري روشن السّعودي

أسندت قنوات "SSC SPORTS" السّعودية الناقل الحصريّ لمباريات دوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمة التعليق على قمّة الجولة الـ16 بين الهلال والطائي على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الحائل، إلى الثنائي رؤوف خليف وعلي الربيع.

وسيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر القناة عالية الجودة، بينما يأتي عائد العصيمي عبر القناة الأساسية.

وبإمكان جماهير هذه المباراة اختيار المعلق المناسب بحسب رغبتها، عبر تغيير القناة الصوتية وهي خاصية تضعها قناة "SSC SPORTS" هذا الموسم أمام الجماهير العربيّة المتابعة للدوري السّعودي.

موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة الهلال - الطائي 18:00

19:00

17:00

SSC SPORTS HD 1



ملعب المباراة: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل، السعودية)

البطولة: دوري روشن السعودي - الجولة الـ16

معلق المباراة: رؤوف خليف - علي الربيع