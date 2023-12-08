يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر فى الدوري السعودي

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر فى الدوري السعودي، يرحل الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لمواجهة الطائي لحساب الجولة السادسة عشرة.

اصبح موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي، وتردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد، الناقل الحصري للمباراة، هو محور حديث الملايين من المواطنين في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، حيث يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي شعبية جارفة ليس فقط داخل المملكة ولكن على سعيد الشرق الأوسط كامل، خصوصا أن الزعيم كما يلقب يملك عدد كبير من النجوم على مستوي التاريخ، وليس فقط هذا العام في دوري روشن السعودي.

أسندت قنوات "SSC SPORTS" السّعودية الناقل الحصريّ لمباريات دوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمة التعليق على قمّة الجولة الـ16 بين الهلال والطائي على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الحائل، إلى الثنائي رؤوف خليف وعلي الربيع.

وسيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر القناة عالية الجودة، بينما يأتي عائد العصيمي عبر القناة الأساسية.

وبإمكان جماهير هذه المباراة اختيار المعلق المناسب بحسب رغبتها، عبر تغيير القناة الصوتية وهي خاصية تضعها قناة "SSC SPORTS" هذا الموسم أمام الجماهير العربيّة المتابعة للدوري السّعودي.

عشاق كرة القدم يتجهون صوب ملعب "الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي" لمشاهدة مباراة الهلال ضد الطائي، والتي تعد واحدة من أبرز المواجهات في بطولة دوري روشن السعودي.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والطائي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والطائي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

الهلال يسيطر على صدارة دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة، بعد فوزه الأخير على النصر بثلاثية نظيفة، متقدمًا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

التشكيل المتوقع للهلال

- حراسة المرمى: ياسين بونو.

- الدفاع: سعود عبدالحميد - كوليبالي - خليفة الدوسري - البريك.

- الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - الحمدان.

- الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - صالح الشهري.