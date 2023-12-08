رسالة ماجستير بتجارة قنا توصى بالاهتمام الأكاديمى بمدخل التقارير المتكاملة

حصلت الباحثة أميمة عبدالناصر محمد مصطفى، المعيدة بقسم المحاسبة والمراجعة تخصص المحاسبة المالية، بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادى، على درجة الماجستير فى المحاسبة من كلية التجارة بقنا، وذلك عن رسالتها المعنونة : "دور التقارير المتكاملة فى الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية - دراسة نظرية وتطبيقية".

عقدت المناقشة فى رحاب جامعة جنوب الوادي برعاية الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء تاج الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبوالحمد مصطفى صالح رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بالكلية.

اشارت الباحثة أميمة عبدالناصر محمد مصطفى، إلى أن الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج على المستوى النظري منها؛ أن التقارير المتكاملة تعد أهم وأحدث نماذج الإفصاح الاختياري فى بيئة الأعمال الحديثة فهي وسيلة لتوصيل المعلومات المالية وغير المالية جنبا إلى جنب فى تقرير واحد متكامل ومترابط إلى أصحاب المصالح للوقوف على مدى قدرة الشركة على توليد القيمة والحفاظ عليها بمرور الوقت؛ لكي تساعدهم على اتخاذ القرارات اللى تحقق مصالحهم من خلال تخفيض مخاطر المعلومات.

أما على المستوى التطبيقى فقد توصلت الدراسة أيضا إلى عدة نتائج أهمها تفوق الشركات المدرجة بمؤشر S&P/ EGXESG على الشركات الأخري فيما يتعلق بكل من الإفصاح عن الأداء المالي، والإفصاح عن الحوكمة، والإفصاح عن الاستراتيجية، وتخصيص الموارد، والإفصاح عن المخاطر والفرص، والإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية، وخاصة الملاءمة، وخاصية المصداقية، وخاصية القابلية للمقارنة، والربحية، والرافعة المالية، وحجم مكتب المراجعة.

وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الباحثة أميمة عبدالناصر محمد مصطفى، بالاهتمام الأكاديمي بمدخل التقارير المتكاملة كاتجاه حديث نحو تطوير التقارير المالية المنشورة من حيث اعتباره نموذجا بديلا عن النموذج المحاسبي الحالي، أو إمكانية تطويعه لجعله منقحا ومطورا فى النموذج المحاسبي الحالى .

تكونت لجنة الإشراف من: الاستاذ الدكتور / أبوالحمد مصطفى صالح عثمان أستاذ المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب السابق _ جامعة جنوب الوادي، و الدكتور / محمد يوسف عبد الرحيم خليفة مدرس المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الاستاذ الدكتور / عثمان محمد ياسين فراج أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، "رئيسا"، والأستاذ الدكتور / عبد الحميد أحمد محمود عبد الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة سوهاج " عضوا "، و الاستاذ الدكتور / أبو الحمد مصطفى صالح عثمان أستاذ المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب السابق _ جامعة جنوب الوادي. "مشرفا وعضوا ".