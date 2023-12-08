يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والطائي يلا شوت في الدوري السعودي.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والطائي يلا شوت في الدوري السعودي.. YALLA SHOOT، يقدّم الهلال بداية موسم رائعة، إذ نجح مع وصول الجولة الـ16 من دوري روشن السّعودي أخذ فارق يصل إلى 7 نقاط عن أوّل مطارديه، ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج اللافتة إلى قدرة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تحضير فريق قويّ، يحمل الكثير من سمات الفريق البطل، ومع التعاقدات المهمّة التي عقدها الفريق خلال الصيف، وضع جيسوس المهارات الفردية في قالب جماعيّ يقوده نهم الانتصارات إلى صدارة دوري روشن وصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا، وتحظى هذه المباراة بمتابعة إعلامية كبيرة عبر الناقل الرسميّ لدوري روشن السّعودي قناة SSC SPORTS.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر ولم يخسر الهلال جميع مواجهاته الأربع ضد الطائي في دوري المحترفين، إذ فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في واحدة.

ويُعتبر الهلال أكثر فرق دوري المحترفين فوزاً بركلات الجزاء بحصوله على ثمانية وتسجيله خمساً منها، بينما يبقى الطائي أكثر فرق الدوري ارتكاباً لركلات الجزاء، إذ احتسبت ضده ست وتم تسجيلها جميعها، حسب ما أوردته شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وتوقع "حسن الصبحان" المعروف بملك التوقعات ، نتيجة مباراة الهلال والطائي ،والنصر والرياض . ونشر الصبحان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلا:نسبة فوز الهلال مليار في المئة وسيسجل ميتروفيتش ،وفوز النصر مليار في المئة بثلاث أهداف أو بأربعة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والطائي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

يرحل الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لمواجهة الطائي لحساب الجولة السادسة عشرة كما أن الهلال يُعتبر هو الفريق الوحيد الذي لم تحتسب ضده أية ركلة جزاء في الدوري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي اليوم

تُذاع مباراة الهلال والطائي عبر قنوات ssc sport الناقل الوحيد لدوري روشن في الشرق الأوسط، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة ssc sport Extra 1 HD،SD بصوت كلاً من رؤوف خليف وخالد المديفر، ويحتل الطائي في المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وفاز الطائي في 5 مباريات من أصل 15 مباراة خاضها وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، مباراة صعبة على الطائي، لكن يمر الفريق بفترة جيدة، حيث حقق الفريق الانتصار في آخر مباراتين له ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي وتعطيل قطار الهلال.

مباراة الهلال ضد الطائي اليوم

استطاع الهلال تحقيق فوز كبير على نادي النصر في الجولة السابقة من دوري روشن بثلاثية نظيفة، بهذا الفوز وسع الهلال الفارق إلى 7 نقاط، حيث يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، كما استطاع الطائي أيضاً الفوز في الجولة السابقة على الفتح بهدف مقابل لا شيء.