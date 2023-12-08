تغيير عدادات المياه المعطلة وتطبيق القانون على المخالفين بكفر صقر

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز كفر صقر.

وأوضح أن اللجان استهدفت المرور والتفتيش على المشتركين بقرية شنيط الحرابوة ومناطق متفرقة بالمدينة، وذلك لتحصيل المتأخرات، ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وذكر أن جهود هذه اللجان، أسفر عن تحرير عدة محاضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب رصد عدد من مخالفات شروط التعاقد، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات من خلال مراكز خدمه العملاء الثابتة والمتحركة، والإبلاغ حال وجود أي مخالفات.