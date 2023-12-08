تفاصيل "تسبحة كيهك" في كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر

تبدأ كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني، غدًا السبت أولى فعاليات "تسبحة كيهك" بمناسبة نهضة الصوم المجيد، ذلك بمقرها في منطقة منشية الصدر، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

يترأس آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان آخرها "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثارا باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.