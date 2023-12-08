يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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ما هي القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ؟

تذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات bein sport القطرية باعتبارها الناقل الحصرى والوحيد لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في المنطقة العربية، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي.

تردد قناة القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

من جديد يواصل التاريخ فتح أبوابه على مصراعيه أمام الأهلي، من لاستكمال مجده الأفريقي، عندما يلتقي بنظيره شباب بلوزداد، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في موسم الحفاظ على اللقب وجلب الثانية عشر إلى الجزيرة.

يسعى الأهلي للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، عندما يقف وجهًا لوجه أمام الجزائري شباب بلوزداد، اليوم، 8 ديسمبر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، إذ يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

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تأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز وتوسيع الفارق على شباب بلوزداد، من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، بالإضافة إلى قناة OnTime Sports 1 عبر البث الأرضي المصري، وهي القناة المفتوحة التي تمكن المشاهدين من مشاهدة المباراة بشكل مجاني، عبر شاشتها على البث الأرضي، والتي تأتي طريقة تثبيتها والتردد الخاص بها، كالآتي:

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

التردد الرقمي الأرضي: UHF32

التردد التماثلي الأرضي: UHF9

خطوات ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية

لضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية، اتبع الخطوات الآتية:

افصل الريسيفر عن جهاز التلفزيون.

قم بتوصيل إريال الاستقبال الأرضي بجهاز التلفزيون.

اضغط على زر «الإعدادات» من جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على قائمة القنوات.

حدد «توليف إعداد القناة».

اضغط على «توليف تلقائي».

حدد «البحث الرقمي ذاتيًا».

أدخل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية UHF32.

انتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت القناة.

يجب أن يكون جهاز التلفزيون متوافقًا مع البث الأرضي الرقمي أو التماثلي، وفي بعض الأحيان تختلف الخطوات الدقيقة حسب نوع جهاز التلفزيون المثبت عليه القنوات.