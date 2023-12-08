بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت)
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت)
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت) ، وينهى فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق.
ويعكف كولر على استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.
موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري ابطال افريقيا
ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء غداً الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
مشوار الاهلى فى دوري ابطال افريقيا
افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.
الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة
ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري
لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.
القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024
يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
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