مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا ، ومباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر أن تقام مساء اليوم على استاد برج العرب بمحافظة الأسكندرية.. سيطرت على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وتساءل عدد كبير من عشاق المارد الأحمر عن موعد المباراة والقنوات المجانية الناقلة، وأسم حكم ومعلق اللقاء الذي يجمع بين النادى الأهلى وفريق شباب بلوزداد الجزائري .

يواصل تقديم خدماته للقراء، وينشر عبر السطور التالية تفاصيل مباراة الأهلي اليوم ضد بطل الجزائر في الجولة الثالثة ضمن مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 -2024 لحظة بلحظة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا 2023

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري من دوري أبطال أفريقيا مساء يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 بتوقيت دولة الامارات، وذلك على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري «بث مباشر» في دوري أبطال افريقي

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد«بث مباشر» عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» بصفتها الناقل الحصري للبطولة دوري أبطال أفريقيا بمنطقة الشرق الأوسط.

تردد قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على المفتوحة

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مع فريق شباب بلوزداد على تردد قناة أون سبورت البث الأرضى المفتوحة «بث مباشر» عبر النايل سات على مجانا على التردد الجديد التالي:

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- تردد القناة: 11681.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الإستقطاب: أفقي

معلق مباراة الأهلي اليوم وشباب بلوزداد

أعلنت قنوات bein sport أن التونسي عصام الشوالي سوف يقوم بتعليق على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد التي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2023 -2024، بينما استقرت قناة أون تايم سبورت على طارق حسن للتعليق على المباراة عبر ترددها الأرضي المجاني.

حكم مباراة الأهلي شباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا 2023

لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أعلنت عن اسم حكم مباراة الأهلي شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا وهو الحكم الكيني واويرو كاماكو، ويعاونه الثنائي جيلبرت شيريوت وستيفان يامبي، أما الحكم الرابع استقرت اللجنة على نياجراوا ديكنس.

تشكيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا

تشهد تشكيل النادي الأهلي تغيرعدد من الاعبين في مباراة اليوم، طبقا لمصادر داخل الفريق انه بعد عودة كلأ من الفريق أنتوني موديست مهاجم الفريق من الاصابة، وعمرو السولية نجم خط الوسط بعد غياب طويل أيضا للاصابة فمن المتوقع أن يخوض الاهلي بتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- على معلول.

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا.

تاتي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال افريقيا بعد فوز وتعادل النادي الأهلي في المبارتين السابقتين، هي المجموعة التي تضم الأهلي وفريق شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني، وكان الأهلي صعد إلى دوري المجموعات على حساب فريق سان جورج الاثيوبي في دور الـ 32.