وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال المرحله الثانية من حملة "حقك تنظمي"

تابع الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ميدانياً أعمال الحملة التنشيطية " حقك تنظمي" في المرحلة الثانية والتي تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً موضحاً أن الحملة تقدم خدماتها بجميع القرى والمراكز المستهدفة في المرحله الثانية وخاصة المناطق والمراكز الأكثر احتياجا لتلك الخدمات بالإضافة الى المناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية

"حياة كريمة" .

و اكد ابو هاشم بأن الحملة تقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً تماماً بالإضافة الى دعم السيدات ورفع مستوي الوعي الصحي للأسرة المصرية ،مضيفاً بأنه يتم من خلال الحملة توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات إستخدام وسائل تنظيم الأسرة و تقدم جميع الخدمات من خلال فرق مدربة و أخصائي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي على السيدة أولا واختيار ما يناسبها من وسائل

ومن جانبها أضافت الدكتورة عبير ابو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بسوهاج ان الحمله تقدم بجانب خدمات تنظيم الأسرة الخدمات التوعوية لرفع مستوى الوعي الصحي للشرائح العمريه المجتمعية المختلفه من خلال التوعيه بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل والأسرة