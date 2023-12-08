عاجل
عاجل.. كتائب القسام تعلن تفاصيل مقتل جال آيزنكوت في النفق المفخخ وزير الداخلية يعقد إجتماعاً مع القيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين الإنتخابات الرئاسية
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تشييع جثامين الـ 6 شهداء في مخيم الفارعة

الشهداء الـ 6
الشهداء الـ 6

شيع أهالي غزة، جثامين 6 شهداء، ارتقوا، صباح اليوم، في مجزرة إسرائيلية بمخيم الفارعة شمال الضفة الغربية.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص استشهدوا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم الفارعة الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

 

وأوضحت الوزارة، أن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

 

وكان قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللوا إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

 

ونشبت مواجهات قوية مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

مواد متعلقة

كتائب القسام تقصف تل أبيب والقبة الحديدية تتعطل

سر حي الشجاعية.. هدف إسرائيل الاستراتيجي من حرب غزة

تفعيل المادة 99 .. هل تنقذ غزة أم حبر على ورق ؟

سرايا القدس: اشتباكات على الأرض ومجاهدونا يقضون على جنود الاحتلال شمال القطاع

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

هجوم سيبراني يمحو معلومات من أرشيف إسرائيل

القسام تفشل محاولة تهريب أسرى إسرائيليين ومقتل الجندي ساعر باروخ

وزير الري يَحظر زراعة الأرز في الفيوم وبني سويف
الجريدة الورقية