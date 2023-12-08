الذهب يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في شهر

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-12-2023، صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأميركية بحثا عن دلائل على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أوائل مارس.

وصعد الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2135.40 دولار الإثنين الماضي، بفعل رهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار بسبب عدم اليقين بشأن توقيت الخفض.

ومؤشر الدولار في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا إن الذهب لا يزال مدعوما فوق مستوى 2006 دولارات للأونصة، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع قد تعرض مستوى الدعم هذا للخطر.

وأشارت بيانات هذا الأسبوع إلى أن سوق العمل الأميركية تفقد الزخم تدريجيا إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح الطلب في الاقتصاد الأوسع.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

التغير في الأسعار

زاد الذهب 0.1 بالمئة إلى 2030.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0750 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض نحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.81 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.19 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 975.20 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصراليوم:

عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2780 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها.

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

الذهب العالمي

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.