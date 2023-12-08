تخطى الـ3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تفوق التوقعات

يشهد سوق الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك استكمالًا لسلسلة الارتفاعات الضخمة التي تسيطر على المعدن الأصفر خلال الأسابيع الأخيرة.

ويربط خبراء الاقتصاد ارتفاعات الذهب بالأحداث العالمية، والحرب في عزة وأوكرانيا مما يجعل المستثمرين لتوجيه أموالهم إلى شراء الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدولار.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1319 جنيهًا.

عيار 14:- 1847 جنيهًا.

عيار 18:- 2374 جنيهًا.

عيار 21:- 2770 جنيهًا.

عيار 24:- 3166 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 22160 جنيهًا.

وقية الذهب:- 98454 جنيهًا.