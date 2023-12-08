رفع درجة الاستعداد لانطلاق انتخابات الرئاسة بلجان الاسماعيليه

أعلنت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بالاسماعيليه رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل نحو 184 مقرا انتخابيا بالمحاظة لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر انطلاقها بعد غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام .

واكدت الشبكة أن اللجان معدة لاستقبال ما يقرب من مليون ناخب على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية كما تم تجهيز نحو 10 لجان للوافدين منهم لجنة بمحطة قطارات السكة الحديد لاستقبال الوافدين من المحافظات المختلفة .

وفي سياق متصل انتشرت التعزيزات الأمنية في المحاور الرئيسية والمرورية بالاسماعيليه تزامنا مع قرب انطلاق العملية الانتخابية .

وأكد مركز المعلومات أن إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات بمحافظة الإسماعيلية يصل لنحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، .

ويصل عدد اللجان الانتخابية بحي أول ٧ لجان، وحي ثاني ٢٨ لجنة، وحي ثالث ١٤ لجنة،و مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة،و التل الكبير ١٤ لجنة، والقنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، وفايد ٣٤ لجنة



وأكد بشارة على توفير كافة المستلزمات وإزالة المعوقات لتوفير الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

وفي سياق متصل يقوم اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يوميا بجولات تفقدية لعدد من المقار الانتخابية داخل وخارج مدينة الإسماعيلية؛ وذلك للوقوف على جاهزية تلك المقرات وإزالة أي معوقات؛ لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر.

وبحضور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومديري إدارتي شمال وجنوب التعليمية ورئيسي حي أول وثان، ورئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة ومديري المدارس.

ويتم متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط المدرسة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين حي ثان وجهاز التجميل والتطوير ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد "أنيس" على ضرورة تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة.

هذا إلى جانب ضرورة إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.وإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

. وتجرى اعمال الفرز النهائية بالمحافظة داخل مقر المجلس المحلي بشارع محمد علي حي أول الإسماعيلية وذلك ضمن عدد من المقرات التي سيتم تجهيزها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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