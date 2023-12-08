الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حاكم مقاطعة بيلجورود: القوات الأوكرانية تستهدف 5 مناطق بالمقاطعة بنحو 30 قذيفة

حاكم مقاطعة بيلجورود
حاكم مقاطعة بيلجورود

قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت 30 قذيفة على خمس مناطق حدودية في المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جلادكوف، في بيان اليوم  "لقد قصف الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس بلدات وأطلق عليها 30 قذيفة، منها خمس عبوات ناسفة من طائرات مسيّرة". 

وأوضح البيان: "أنه تم تسجيل هجمات باستخدام طائرات كاميكازي المسيرة على هذه البلدات أيضا".

يُذكر أنه منذ 11 أبريل 2022 جرى تحديد مستوى مرتفع (أصفر) من الخطر الإرهابي في جميع أنحاء مقاطعة بيلجورود بسبب تفاقم الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية وزيادة نشاط الجيش الأوكراني في المناطق الحدودية.

ويبلغ طول الحدود الأوكرانية مع مقاطعة بيلجورود 350 كيلومترا.

 

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