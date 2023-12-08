الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد حلمي يكشف موعد ومكان عزاء شقيقه

أحمد حلمي وشقيقه
أحمد حلمي وشقيقه خالد

كشف النجم أحمد حلمي، عن موعد ومكان عزاء شقيقة خالد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب أحمد حلمي، عبر صفحته قائلًا : "توفى إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء".

 

وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ويشار إلى أن توفى صباح اليوم، الجمعة، خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي،  وتشيع الجنازة من مسجد ناصر فى بنها، على أن يتم دفن الراحل فى مقابر الأسرة الموجودة داخل قرية الشموت.

ويعد خالد حلمي الشقيق الأكبر للنجم أحمد حلمي، وكان يشغل منصب المدير العام بالجهاز المركزي للحاسبات.

 

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