الأهلي يواجه أصحاب الجياد والزمالك أمام هليوبوليس في دوري سيدات الطائرة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة سيدات للموسم المحلي 2023/2024.

وتشهد الجولة منافسات قوية ويعد أبرزها مواجهة النادي الأهلي ونظيره أصحاب الجياد في المجموعة الأولى، وهليوبوليس والزمالك في المجموعة الثانية.

وجاءت المباريات كالتالي:

بالمجموعة الأولى يلتقي الشمس بالصيد في السادسة مساءً على صالة الشمس، بينما تقام مباراة النادي الأهلي وأصحاب الجياد في الساعة الرابعة على صالة أبو الهول.

ويواجه دلفي نظيره الواي في الساعة السابعة مساءً على صالة بايونيرز، ويلتقي وادي دجلة بالاتحاد في الساعة الرابعة على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وضمن منافسات المجموعة الثانية يستضيف سموحة نظيره المقاولون في الساعة الثانية ظهرًا، وهليوبوليس والزمالك في الساعة الرابعة على صالة الشروق، والزهور وسبورتنج في الساعة الخامسة على صالة الزهور، بينما تأجل لقاء 6 أكتوبر والطيران ليقام 5 يناير المقبل.

وتقام المسابقة بمشاركة 16 فريق مُنقسمين على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، الصيد، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الواي، دلفي، الشمس.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من الزمالك، المقاولون، هليوبوليس، سبورتنج، الزهور، الطيران، 6 أكتوبر، سموحة.