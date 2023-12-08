طبيب يوضح العلاقة بين زيادة النعاس وعدد من الأمراض

قال الممارس العام ألكسندر لافريتشيف، إن زيادة النعاس يمكن أن تكون أحد أعراض عدد من الاضطرابات، بما في ذلك فقر الدم وأمراض الغدة الدرقية.

وأشار الدكتور لافريتشيف إلى العلاقة بين زيادة النعاس وعدد من الأمراض وعلى وجه الخصوص، قد تشير الرغبة المستمرة في النوم إلى أن الشخص يعاني من انقطاع النفس وهو اضطراب في النوم يتوقف فيه النائمون عن التنفس ويتوقف الدماغ عن تلقي الأكسجين، موضحًا أن انقطاع التنفس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك، يصبح الشخص المصاب به عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حالات الإجهاد المزمن والتعب المزمن، وعدم كفاية نشاط الغدة الدرقية، وفقر الدم، والاكتئاب، والقلق تتجلى في النعاس المفرط.

متى يجب مراجعة الطبيب بسبب زيادة النعاس؟

إذا حصل الشخص على قسط كاف من النوم في الليل ولكنه لا يزال يشعر بالنعاس، فيجب عليه استشارة الطبيب، وتأكد من أن جدول نومك مناسب تذهب إلى السرير في نفس الوقت وتكون غرفة نومك مظلمة وهادئة. وقال لافريتشيف في حديثه مع "مساء موسكو": "إذا تم استيفاء هذه الشروط، فمن المفيد الاتصال بالمعالج ومناقشة الأسباب المحتملة".

وأضاف الطبيب أن الإنسان يستطيع أن ينام بما فيه الكفاية، لكن نومه يكون حساسا للغاية، وليس قويا بما فيه الكفاية، ومثل هذا النوم لا يمنح الجسم الراحة اللازمة وبالتالي يحدث النعاس وللحصول على نوم جيد ليلاً، من المهم الحفاظ على النظافة الجيدة، وتجنب الإفراط في تناول الكافيين، ومعالجة التوتر والقلق الموجودين.