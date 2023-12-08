أفضل التمارين لتثبيت ضغط الدم.. المشي أبرزهم

ذكرت طبيبة قلب روسية أن التدريبات الهوائية ضرورية لتثبيت ضغط الدم، وينبغي أن تشمل هذه الأنشطة المشي السريع بمعدل 110 خطوة في الدقيقة، والسباحة، والركض، وركوب الدراجات، والرقص، والمشي لمسافات طويلة.

تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يمكن زيادة الأحمال، ويمكنك ممارسة الركض والقفز والتمارين الرياضية.

وشددت ستاروكوزيفا على أنه بمساعدة تدريب القلب المنتظم، لا يمكنك الحفاظ على صحة القلب فحسب، بل يمكنك أيضًا تحسين وظائف الرئتين وتطبيع ضغط الدم وتقليل الوزن ومنع تطور مرض السكري في رأيها، من الأفضل ممارسة نشاط بدني متوسط الشدة - 150-300 دقيقة في الأسبوع.

وأكدت الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا فوائد التمارين لـ MedicForum، لكنها أوصت بمراقبة حالتك واستشارة الطبيب.

بمعنى واسع، تساعد التمارين الرياضية على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل تصلب الأوعية الدموية، وهذا يجعل الأوعية الدموية أكثر "امتثالًا" أو قابلة للتمدد وقادرة على التمدد أو التمدد، مما يخلق "مساحة" أكبر لتدفق الدم وهذا يقلل من تقول زاخاروفا: "الضغط الذي يسببه الدم على جدران الشرايين".

تتكون الأوعية الدموية من ثلاث طبقات من الأنسجة التي تشكل جدران الأوعية الدموية وتُعرف الطبقة الأعمق بالطبقة البطانية، ولقد ثبت أن ممارسة الرياضة البدنية تؤثر على نشاط البطانة.

قد يكون الانخفاض في ضغط الدم أكثر أهمية بعد التمرين مباشرة الطريقة المثالية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم هي تقسيم التمرين إلى عدة جلسات على مدار اليوم في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن المشي لمدة 10 دقائق ثلاث مرات يوميًا كان أكثر فعالية في منع الارتفاعات المستقبلية في ضغط الدم من المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

جولة على الأقدام

يمكن أن تساعدك قوة العضلات المطلوبة لتسلق طريق منحدر أو تل أو جبل على تحقيق مستوى أعلى من اللياقة البدنية، النشاط البدني، مثل المشي لمسافات طويلة، يمكن أن يخفض ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10 نقاط.

تدريب القوة

على الرغم من أن الأمر يبدو غير بديهي، إلا أن تدريب القوة أو رفع الأثقال يمكن أن يخفض ضغط الدم في الواقع، يؤدي تدريب القوة إلى زيادة مستويات ضغط الدم مؤقتًا، ولكنه يمكن أن يحسن اللياقة البدنية العامة، مما يؤدي أيضًا إلى تحسين مستويات ضغط الدم.

ولن تتحقق فوائد التمرين إلا إذا كان التمرين متسقًا، لذا فإن نظرية استخدامه أو خسارته صحيحة، وقد تفقد النتائج بعد التوقف عن التدريب لمدة أسبوعين، وتمرين معتدل لـ 150 رطلاً، دقيقة في الأسبوع أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية القوية في الأسبوع هي التوصية القياسية.