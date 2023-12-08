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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي

 

أعلنت إدارة مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي عن جوائز الدورة الثالثة، في حفل الختام الذي انتهى منذ قليل بحضور عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم نيكولاس كيدج، وجاءت الجوائز كالاتي:

فيلم: "بنات ألفة" لِلمخرجة كوثر بن هنيّة جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.

فيلم "بتتذكري" لِلمخرجة داليا نمليش جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.

فيلم "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي 
جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.

فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ جائزة الجمهور من فيلم العُلا.

نور الخضراء جائزة النجم الصّاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعِدة في عالم السينما.


الممثلة منى حوا لِفوزها جائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "إن شاء الله ولد".


فيلم "ما فوق الضريح" لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي جائزة أفضل سيناريو.

فيلم "نذير شؤم" جائزة أفضل مساهمة سينمائية.


المخرج شوكير خوليكوف وجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "الأحد".


فيلم "الأستاذ" لِلمخرجة فرح النابلسي جائزة لجنة التحكيم.


فيلم "عزيزتي جاسي" لِلمخرج تارسم سينج داندوار جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل.

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الجريدة الورقية