مدرب أوكلاند النيوزيلندي يعترف بقوة الاتحاد السعودي

اعترف الإسباني ألبرت رييرا مدرب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بأن فريق الاتحاد الحالي تم بناؤه من أجل الفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال يجب أن لا تشعر بالخوف من الفرق التي تتفوق على الورق، هم يملكون رفاهية اللاعبين للقايم بالمداورة في المباريات.

هناك فرق كبير بين جاياردو ونونو، والاتحاد سيلعب تحت الضغط أمامنا وتم بناء هذا الفريق للتتويج بكأس العالم للأندية.

الدوري السعودي.. اتحاد جدة يسقط أمام ضمك بثلاثية في مباراة تألق طارق حامد

وخسر فريق اتحاد جدة أمام نظيره ضمك بثلاثية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب منافسات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح للتسجيل لصالح فريق ضمك الثنائي كيفين نكودو هدفين، في الدقيقتين 12،والسابعة من الوقت البديل للشوط الأول، ومارسيلو جروهي حارس الاتحاد الذي أخطأ تقدير كرة قوية من تسديدة الدولي المصري طارق حامد لتصطدم به وتستقر داخل شباكه.عند الدقيقة ٤٦.





فيما سجل عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد من ركلة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول





وخاض فريق الاتحاد بتشكيل يضم كل من ..

مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، عمر هوساوي، صالح العمري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، زكريا هوساوي، مروان الصحفي، ايجور كورناندو، عبدالرزاق حمدالله.



