الأهلي وشباب بلوزداد.. التاريخ ينحاز للأحمر

يستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز على ميدياما وتعادل خارج الديار أمام يانج أفريكانز ويأتي شباب بلوزداد وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من فوز على يانج أفريكانز بينما خسر أمام ميدياما.

التاريخ ينحاز للأحمر

التقى الأهلي مع شباب بلوزداد في مواجهتين وكان التوفيق حليف الفريق الأحمر حيث فاز في كليهما بهدف نظيف ذهابا وإيابا.

وإجمالا يتفوق الأهلي في تاريخ المواجهات بصفة عامة على الفرق الجزائري حيث فاز المارد الاحمر في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وتعادل في سبعة أخرين.

ويستهدف كولر مدرب الأهلي استعادة نغمة الانتصارات مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، ليحافظ على صدارة المجموعة، بعد التعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة عند دقات السادسة بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها مالكة حقوق البث التليفزيوني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.