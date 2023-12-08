محافظ جنوب سيناء وسفيرة دولة رومانيا يعقدان اتفاق بين منتجع أنا أصلان الاستشفائي و "كونكورد"

شهد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توقيع عقد اتفاق بين مجموعة "أنا أصلان" الرومانية ومجموعة فنادق كونكورد السلام، لتدشين إنشاء أكبر منتجع سياحي علاجي أسوة بالمنتجعات العلاجية التي أنشأتها المجموعة في رومانيا .

جاء ذلك بحضور "اوليفيا تودران" سفيرة دولة رومانيا في مصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية و"سيرجيو باندا " مدير مجموعة "أنا أصلان"، ومطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد السلام في مصر.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالسياحة العلاجية في مصر، وتسخير كافة المقومات الطبيعية المصرية من توافر المياه الكبريتية والرمال ذات الفوائد العلاجية الكبرى في مصر، مشيرا إلى أن قطاع السياحة العلاجية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية بشكل كبير.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه في إطار هذا الاهتمام تم عقد عدد من المؤتمرات التحضيرية تمهيدا لانطلاق مؤتمر السياحة العلاجية المزمع انعقاده مارس المقبل في مدينة السلام شرم الشيخ، كما أنه تم تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول الأخرى للاطلاع على أحدث السبل والوسائل المتطورة المتعلقة بقطاع السياحة العلاجية، والاستفادة من التجارب والخبرات والأفكار المتطورة والمختلفة حول العالم، وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الهام.

وأشار فودة إلى أن هذا الاهتمام أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة أنا أصلان في مصر ومجموعة كونكورد السلام لإنشاء منتجع سياحي علاجي كبير يقوم على المقومات السياحية العلاجية المصرية الطبيعية والعمل على الاستفادة منها، وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة لخدمة هذا القطاع.

من جانبها قالت سفيرة دولة رومانيا في مصر إن هناك علاقات تاريخية وطيدة تربط بين مصر ورومانيا، وتعاون كبير في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى انه من نتائج هذا التعاون هو الاتفاق الذى يتم توقيعه الان بين أنا أصلان الرومانية و مجموعة كونكورد المصرية وكذلك اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ و مدينة سينايا الرومانية والتي شهدت طفرة كبيرة وتقدم في الآونة الأخيرة والتي ساهمت توافد السياحة الرومانية إلى مصر بشكل كبير، وهو ما نتطلع إلى تعزيزه بشكل أكبر في الفترة المقبلة. ومن جانبها أشادت الدكتورة غادة شلبى بهذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين أنا أصلان الاستشفائي ومجموعة كونكورد وهى أكبر المؤسسات العالمية التى تعمل فى هذا المجال كما أكدت الدكتورة غادة شلبى ان الوزارة مهتمة اهتمام كبير بقطاع السياحة الصحية وأننا نعمل الآن على وضع تصور كامل لهذا القطاع حتى نضعه على الخريطة التسويقية للسياحة الخارجية

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