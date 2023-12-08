الأهلي يبحث استعادة الانتصارات أمام شباب بلوزداد الجزائري

يخوض فريق الأهلي مواجهة جديدة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

ويستهدف كولر مدرب الأهلي استعادة نغمة الانتصارات مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، ليحافظ على صدارة المجموعة، بعد التعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز على ميدياما وتعادل خارج الديار أمام يانج أفريكانز ويأتي شباب بلوزداد وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من فوز على يانج أفريكانز بينما خسر أمام ميدياما.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة عند دقات السادسة بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها مالكة حقوق البث التليفزيوني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.