عاجل
لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية توتنهام يخسر على ملعبه من وست هام في الدوري الإنجليزي
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يبحث استعادة الانتصارات أمام شباب بلوزداد الجزائري

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض فريق الأهلي مواجهة جديدة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

txt

بيريرا: لدينا بيانات كاملة عن منظومة التحكيم في مصر وأنا المسئول عن تعيينات الحكام

ويستهدف كولر مدرب الأهلي استعادة نغمة الانتصارات مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، ليحافظ على صدارة المجموعة، بعد التعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز على ميدياما وتعادل خارج الديار أمام يانج أفريكانز ويأتي شباب بلوزداد وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من فوز على يانج أفريكانز بينما خسر أمام ميدياما.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة عند دقات السادسة بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها مالكة حقوق البث التليفزيوني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواد متعلقة

توتنهام يخسر على ملعبه من وست هام في الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية