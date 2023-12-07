ختام فعاليات المرحلة السادسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية بالإسماعيلية

بحضور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اختتمت اليوم الخميس، فعاليات المرحلة السادسة من برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية، حيث تضمنت مراسم اليوم التدريبي الأخير لقاءً ختامياً للسيدات المتدربات بمكتبه مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

وجدير بالذكر أن فعاليات البرنامج مستمرة بمحافظات المرحلة السابعة، بمحافظات مطروح والوادي الجديد والغربية.

يهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" إلى تطوير وتأهيل السيدات المصريات اللاتي يرغبن في تطير أنفسهن وصقل مهاراتهن القيادية للقيام بأدوارهن بشكل أكثر فعالية في المحافظات المختلفة، حيث يأتي البرنامج في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".