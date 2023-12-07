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الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد| غدّا.. بدء الصمت الانتخابي وتوقف الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. بدء الصمت الانتخابي وتوقف الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 جهود مصرية واسعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة 

أهالي الرهائن الصهاينة يطالبون "بايدن" بالعودة إلى المفاوضات 

الحيوانات تنهش جثث الضحايا.. والمستشفيات خارج الخدمة 

فتح معبر رفح امام المساعدات والأفراد والبضائع طوال الوقت 

مصر تجدد أسفها لكسر الهدنة في غزة 

"شكري" يواصل عرض الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية في واشنطن  

صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا 

د. وجدي زين الدين يكتب: احذروا الخطر ما زال مستمرًا

الجريدة الورقية