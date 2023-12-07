مجلس ميتا يتتبع حالتين حول محتوى الحرب بين إسرائيل وحماس

قال مجلس الرقابة في شركة ميتا إنه سيقوم بتسريع قضيتين تتعلقان بعمليات إزالة المحتوى على فيسبوك وإنستجرام فيما يتعلق بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. تمثل هذه الحالات المرة الأولى التي يختار فيها المجلس المستقل تسريع عملية المراجعة، مما يسمح له باتخاذ القرار في أقل من 48 ساعة بدلاً من العملية المعتادة التي تستغرق أسابيع أو أشهر.

وتقول المجموعة إنها شهدت ارتفاعًا في عدد المناشدات منذ بداية الصراع مع "زيادة تقارب ثلاثة أضعاف في المتوسط اليومي للمناشدات" المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال المجلس إنه اختار الحالتين، واحدة من فيسبوك والأخرى من إنستجرام، لأنهما "تعالجان أسئلة مهمة تتعلق بالنزاع وتمثلان قضايا أوسع تؤثر على مستخدمي فيسبوك وإنستجرام".

وفي كلتا الحالتين، قامت Meta بإزالة المنشورات في البداية ولكنها استعادتها لاحقًا. تعود القضية التي نشأت من موقع إنستغرام إلى منشور في أوائل نوفمبر "يُظهر ما يبدو أنه آثار غارة جوية على ساحة خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة". قامت شركة ميتا بإزالة المنشور، مستشهدة بقواعدها ضد المحتوى العنيف، لكنها أعادت المنشور مع شاشة تحذير بعد أن وافق مجلس الرقابة على النظر في القضية.

وتتعلق القضية المرفوعة من فيسبوك بمقطع فيديو لرهائن إسرائيليين تم تصويره خلال هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل. وأزالت ميتا الفيديو بحجة التنظيم الخطير وسياسة العنف والتحريض. وفقًا لمجلس الرقابة، قامت ميتا لاحقًا "بمراجعة توجيهات سياستها استجابةً للاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو اختطاف الرهائن والإبلاغ عنها"، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

وقال مجلس الرقابة في بيان إنه يتوقع اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا في غضون 30 يومًا. كما هو الحال مع حالات مجلس الرقابة الأخرى، يتعين على Meta الالتزام بقرار مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للمحتوى المستأنف بالبقاء على منصته أم لا. وسيقدم مجلس الإدارة أيضًا سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسة إلى الشركة، على الرغم من أن Meta ليست ملزمة بتنفيذ هذه التغييرات.

ومع ذلك، من المرجح أن تتم مراقبة توصيات مجلس الإدارة في هذه الحالات عن كثب حيث واجهت Meta تدقيقًا متزايدًا لقراراتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى منذ بداية الصراع. وحاولت الشركة دحض الاتهامات بأنها "حظرت" مستخدمي إنستجرام بسبب مشاركة منشورات حول الأوضاع في غزة. ألقى ميتا لاحقًا باللوم في بعض المشكلات على "خطأ" غير محدد.

وكان مجلس الرقابة قد أثار في السابق تساؤلات حول تعامل الشركة مع المحتوى المتعلق بالصراعات بين إسرائيل وحماس. في العام الماضي، وجد تقرير مستقل، بتكليف من شركة ميتا بناءً على توصية من مجلس الإدارة، تناقضات في ممارسات الشركة المعتدلة التي تنتهك حق الفلسطينيين في حرية التعبير في عام 2021. وردًا على التقرير، قالت ميتا إنها ستقوم بتحديث العديد من قواعدها ، بما في ذلك سياسة المنظمات والأفراد الخطرين.