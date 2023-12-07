تكريم منى حوا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

حصلت الفنانة منى حوا، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم إن شاء الله ولد، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وجاء التكريم خلال حفل توزيع الجوائز المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتسلم الجائزة بالنيابة عنها المخرج أمجد الرشيد.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن انطلقت فعاليات المهرجان مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، وأقيم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي.

ويقام حفل توزيع الجوائز في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويعد المهرجان منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، كما يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.