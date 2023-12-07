وفاء عامر: الشعب أصبح يفهم بصورة جيدة الخطر الذي يحوم حول مصر

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الشعب المصري أصبح يفهم بصورة جيدة الخطر الذي يحوم حول مصر، وإذا لم يتحدى الشعب المصري فستكون مصر الجائزة الكبرى، ولكن هذا السيناريو لن يتحقق.

وشددت "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، معقبة: "أنا هكون أول الطابور المشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وهذا بمثابة مظاهرة جديدة في حب مصر".

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان ضابطًا في المخابرات تقدم بمشروع للرئيس الأسبق حسني مبارك، لعدم تملك الأجانب في سيناء، وهذا دليل على أن الرئيس السيسي لديه بعد نظر حول المخططات الطامعة في سيناء.

ولفتت إلى أن الشعب المصري من أذكى الشعوب العربية، وبدليل اتحاد الشعب المصري على قلب واحد في دعم الرئيس السيسي، وهذا كان واضحا عندما نزل الشعب إلى الشارع لتأييد الرئيس السيسي في قراراته الداعمة للقضية الفلسطينية.