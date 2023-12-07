Gemini رد جوجل على GPT-4.. نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة

قد تكون بقعة OpenAI على قمة كومة الذكاء الاصطناعي التوليدية على وشك الانتهاء، حيث قدمت Google رسميًا نموذجها اللغوي الكبير الأكثر قدرة حتى الآن يوم الأربعاء، والذي يطلق عليه اسم Gemini 1.0.

إنه الأول من "جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، المستوحاة من الطريقة التي يفهم بها الناس العالم ويتفاعلون معه"، كما كتب الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي في منشور على مدونة Google.

"منذ برمجة الذكاء الاصطناعي لألعاب الكمبيوتر عندما كنت مراهقًا، وطوال السنوات التي قضيتها كباحث في علم الأعصاب أحاول فهم عمل الدماغ، كنت أؤمن دائمًا أنه إذا تمكنا من بناء آلات أكثر ذكاءً، فيمكننا تسخيرها لصالح البشرية. واصل بيتشاي طرقًا لا تصدق.

نتيجة للتعاون المكثف بين قسمي DeepMind والأبحاث في Google، تمتلك Gemini كل الميزات التي تقدمها أجيال الذكاء الاصطناعي المتطورة. وأعلن بيتشاي أن "قدراتها هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في كل المجالات تقريبًا".

لقد تم تطوير النظام من الألف إلى الياء باعتباره نظام ذكاء اصطناعي متكامل متعدد الوسائط. يمكن أن تتكون العديد من النماذج الأساسية بشكل أساسي من مجموعات من النماذج الأصغر حجمًا كلها مكدسة في معطف واقٍ من المطر، مع تدريب كل نموذج فردي على أداء وظيفته المحددة كجزء من الكل الأكبر. وهذا جيد جدًا بالنسبة للوظائف السطحية مثل وصف الصور، ولكن ليس كثيرًا بالنسبة لمهام الاستدلال المعقدة.

وعلى العكس من ذلك، قامت جوجل، على العكس من ذلك، بتدريب جيميني وضبطها بشكل دقيق، "من البداية على طرائق مختلفة" مما يسمح لها "بفهم جميع أنواع المدخلات والتفكير فيها بسلاسة من الألف إلى الياء، وهو أفضل بكثير من النماذج متعددة الوسائط الحالية"، كما قال بيتشاي. إن القدرة على استيعاب كل هذه الأشكال من البيانات في وقت واحد من شأنها أن تساعد الجوزاء على تقديم استجابات أفضل في مواضيع أكثر تحديًا، مثل الفيزياء.

يستطيع الجوزاء البرمجة أيضًا. يقال إنه يتقن لغات البرمجة الشائعة بما في ذلك Python وJava وC++ وGo. حتى أن Google استفادت من إصدار متخصص من Gemini لإنشاء AlphaCode 2، وهو خليفة برنامج geneativeAI الحائز على المنافسة في العام الماضي. ووفقًا للشركة، فقد نجح AlphaCode 2 في حل ضعف عدد أسئلة التحدي التي حلها سابقه، الأمر الذي من شأنه أن يضع أداءه فوق ما يقدر بـ 85 بالمائة من المشاركين في المسابقة السابقة.

على الرغم من أن Google لم تشارك على الفور عدد المعلمات التي يمكن لـ Gemini استخدامها، إلا أن الشركة روجت للمرونة التشغيلية للنموذج وقدرته على العمل في عوامل الشكل بدءًا من مراكز البيانات الكبيرة وحتى الأجهزة المحمولة المحلية. ولتحقيق هذا الإنجاز التحويلي، يتم توفير Gemini بثلاثة أحجام: Nano وPro وUltra.

ليس من المستغرب أن يكون Nano هو الأصغر بين الثلاثي وهو مصمم بشكل أساسي للمهام الموجودة على الجهاز. Pro هو الخطوة التالية للأمام، وهو عرض أكثر تنوعًا من Nano، وسيتم دمجه قريبًا في العديد من منتجات Google الحالية، بما في ذلك Bard.

بدءًا من يوم الأربعاء، سيبدأ Bard في استخدام إصدار Pro مُعدّل بشكل خاص والذي وعدت Google بأنه سيوفر "استدلالًا وتخطيطًا وفهمًا أكثر تقدمًا والمزيد". سيكون برنامج Bard chatbot المحسّن متاحًا في نفس 170 دولة ومنطقة مثل Bard العادي حاليًا، ويقال إن الشركة تخطط لتوسيع مدى توفر الإصدار الجديد مع انتقالنا إلى عام 2024. وفي العام المقبل، مع وصول Gemini Ultra، ستقوم Google أيضًا تقديم Bard Advanced، وهو نظام ذكاء اصطناعي أقوى مع ميزات إضافية.

سيتم أيضًا الوصول إلى إمكانات Pro عبر مكالمات API من خلال Google AI Studio أو Google Cloud Vertex AI. كما ستشهد محركات البحث (وخاصة SGE)، والإعلانات، وChrome، وDuet AI أيضًا وظائف Gemini مدمجة في ميزاتها في الأشهر المقبلة.

لن يكون Gemini Ultra متاحًا حتى عام 2024 على الأقل، حيث يقال إنه يتطلب اختبارًا إضافيًا للفريق الأحمر قبل الموافقة على إصداره "لعملاء محددين ومطورين وشركاء وخبراء في السلامة والمسؤولية" للاختبار والتعليقات. ولكن عندما تصل، تعد Ultra بأن تكون أداة قوية بشكل لا يصدق لمزيد من تطوير الذكاء الاصطناعي.