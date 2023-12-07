المحلة الكبرى جاهزة للانتخابات الرئاسية

استعدت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بجميع مقراتها الإنتخابية بالوحدات المحلية للانتخابات الرئاسية 2024 و ذلك من خلال حملات نظافة مكثفة أمام جميع مقرات اللجان الانتخابية و الطرق المؤدية لها و مداخل القرى و الطرق الرئيسية و أسفرت عن رفع 280 طن قمامة تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي نائبا رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية

و أضاف أنه تم إجراء صيانة شاملة لجميع أعمدة الإنارة الموجودة أمام هذه المقرات و إصلاح كشافات الإنارة الموجودة على الأعمدة و تركيب العديد من الكشافات الجديدة بديل للتالف منها كما يتم تمهيد الطرق المؤدية لمقرات اللجان و وضع اللافتات اللازمة لإرشاد المواطنين للجان الانتخابية

يذكر أنه يتواجد فى جميع المقرات الانتخابية أماكن استراحات لكبار السن و مظلات للمواطنين و كراسة متحركة لذوى الهمم و بوابات تنظم حركة دخول المواطنين و رفع أعلام مصر داخل و خارج المقرات بالإضافة إلى أعمال التجميل و الدهانات و التشجير التى تمت بها