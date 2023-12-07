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د. وجدي زين الدين يروي موقفًا مأسويًا خلال تغطيته انتخابات سابقة
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحلة الكبرى جاهزة للانتخابات الرئاسية

لجان المحلة تستعد
لجان المحلة تستعد للانتخابات

استعدت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بجميع مقراتها الإنتخابية بالوحدات المحلية للانتخابات الرئاسية 2024 و ذلك من خلال حملات نظافة مكثفة أمام جميع مقرات اللجان الانتخابية و الطرق المؤدية لها و مداخل القرى و الطرق الرئيسية و أسفرت عن رفع 280 طن قمامة تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي نائبا رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية

و أضاف أنه تم إجراء صيانة شاملة لجميع أعمدة الإنارة الموجودة أمام هذه المقرات و إصلاح كشافات الإنارة الموجودة على الأعمدة و تركيب العديد من الكشافات الجديدة بديل للتالف منها كما يتم تمهيد الطرق المؤدية لمقرات اللجان و وضع اللافتات اللازمة لإرشاد المواطنين للجان الانتخابية

يذكر أنه يتواجد فى جميع المقرات الانتخابية أماكن استراحات لكبار السن و مظلات للمواطنين و كراسة متحركة لذوى الهمم و بوابات تنظم حركة دخول المواطنين و رفع أعلام مصر داخل و خارج المقرات بالإضافة إلى أعمال التجميل و الدهانات و التشجير التى تمت بها

الجريدة الورقية