وزير الدفاع يتفقد أجنحة المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس»

على هامش فعاليات اليوم الثالث المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس EDEX 2023» قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة واستمع من ممثلى الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن تقديره كل الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتماً الجولة التفقدية بالإشادة بكل الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق جيل بويدفيزى، المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وعقب اللقاء، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.

وكان قد تم على هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح.