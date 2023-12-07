جامعة أسيوط تناقش المبادرات الطلابية المشاركة في مهرجان “ابداع 12”

نظمت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط مناقشة المبادرات الطلابية المشاركة في مهرجان “ابداع 12”

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وقد تم إعداد وتنفيذ الفعالية بواسطة أيمن شعبان مدير إدارة الأسر بجامعة أسيوط وأحمد محي مسؤول المبادرات الطلابية بجامعة أسيوط.

المبادرات الطلابية التي تم مناقشتها تغطي مجموعة متنوعة من التخصصات الجامعية، في كليات جامعة أسيوط هي التربية الرياضية، والتمريض، والتربية، والصيدلة، والخدمة الاجتماعية. وتم عقد المناقشة في قاعة المؤتمرات الملحقة بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، وحضرها أعضاء هيئة التحكيم. ومن بين الحضور كانت الدكتورة أسماء محمد أحمد سليمان من كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، ورافت سرور مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة

وبدأت المناقشة للمبادرات الطلابية المقدمة استعدادًا للمشاركة في مهرجان "ابداع 12" في قاعة المؤتمرات الملحقة بكلية الزراعة بجامعة أسيوط

تهدف هذه المبادرات الطلابية إلى تعزيز المشاركة الطلابية وتنمية مهارات القيادة والابتكار لدى الطلاب. وتعد مهرجان "ابداع 12" فرصة رائعة لعرض هذه المبادرات وتبادل الأفكار والمعرفة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والحضور.

سيتم تقييم المبادرات المشاركة بناءً على معايير محددة، مثل الابتكار والأثر الاجتماعي والمالي والتنفيذ العملي. وسيقوم أعضاء هيئة التحكيم بتقييم كل مبادرة واختيار الفائزين الذين سيتم منحهم الجوائز المتميزة.

يتطلع الطلاب المشاركون بشغف لأخذ هذه الفرصة لعرض أفكارهم ومشاركة نجاحاتهم في مجالاتهم الأكاديمية والاجتماعية. ويعتبر هذا المهرجان منصة مهمة لتواصل الطلاب والتعرف على بعضهم البعض وتعزيز روح الفريق والابتكار.

من المتوقع أن يشهد المهرجان حضوراً قوياً من جميع أعضاء المجتمع الجامعي، ومن المشاركين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور. ومن المؤكد أن هذا المهرجان سيكون حدثاً ممتعاً وملهماً يعزز من روح الابتكار والتميز بين طلاب الجامعة.

جانب من المناقشات

جانب من المناقشات

جانب من المناقشات