نظرة أمل

الخميس 07/ديسمبر/2023 - 07:44 م 12/7/2023 7:44:41 PM

يحاول البعض المزايدة على دور مصر على الصعيد السياسى والإنسانى، وبالطبع المنشور فى هذا الصدد مجموعة أكاذيب، حيث أشاد المجتمع الدولى كله بالجهود المبذولة من قبل الجانب المصرى لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى أزمته الراهنة، كما ثمَّن المجتمع الدولى فى هذا الصدد سماح السلطات المصرية بدخول مئات المصابين الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، فضلاً عن السماح بدخول شُحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمهمات الطبية.

كان اهتمام مصر واضحاً للعالم أجمع بـ«القضية الفلسطينية»، فهى فى عقل وقلب كل مصرى، لذلك وصفت الدولة المصرية القضية الفلسطينية بأنها قضية العرب المحورية، فمصر دوماً تدافع بكل قوة عن حق الشعب الفلسطينى.

دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، يمتد لأكثر من 73 عاما وليس اليوم، ولم يتوقف يوما أو ينضب ولنا فى التحرك الأخير لإنقاذ أهالى قطاع غزة من العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى بدأ فى السابع من أكتوبر الماضى اكبر دليل على صدق حديثنا.

مصر لم تقف ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام الإجراءات الإسرائيلية لطرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث قامت بالتحرك سريعا من منطلق تقديرها لخطورة الموقف، وعلى أساس موقفها الثابت والتاريخى، ألا وهو إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

كانت وتظل وستظل مصر المساند الاكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتمثل ذلك فى مواقف رؤسائها والمسئولين بها فى المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية وكذلك فى مواجهة العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسيطينى خلال الستين عاما الاخيرة، وآخر هذه المواقف هو موقف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مخطط تهجير الفلسطينيين الى سيناء، حيث أعلن سيادته رفضه التام لهذا المخطط، واعتبر أن هذا المخطط يقضى تماما على القضية الفلسطينية وأن مصر ستقف امام هذا المخطط لتحبطه مهما كلفها ذلك..

حفظ الله مصر حفظ الله فلسطين