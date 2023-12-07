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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. اتحاد جدة يسقط أمام ضمك بثلاثية في مباراة تألق طارق حامد

ضمك السعودي
ضمك السعودي

حقق فريق ضمك انتصارًا على نظيره اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف  ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب منافسات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
 

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ونجح للتسجيل لصالح فريق ضمك الثنائي كيفين نكودو هدفين، في الدقيقتين 12،والسابعة من الوقت البديل للشوط الأول، ومارسيلو جروهي حارس الاتحاد الذي أخطأ تقدير كرة قوية من تسديدة الدولي المصري طارق حامد لتصطدم به وتستقر داخل شباكه.عند الدقيقة ٤٦. 

فيما سجل عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد من ركلة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول

وخاض فريق الاتحاد بتشكيل يضم كل من ..

مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، عمر هوساوي، صالح العمري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، زكريا هوساوي، مروان الصحفي، ايجور كورناندو، عبدالرزاق حمدالله. 

بينما بدأ ضمك المباراة كالتالي:

محمد محاسنة، فاروق شافعي، عبدالقادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي، طارق حامد، انتوليتش، ستانشيو، كيفن نكودو، أحمد الزين، عبدالعزيز الشهراني. 

بتلك النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بعد خوضه ١٦ مباراة محققًا الانتصار في  8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسارة 4 مواجهات.
وتقدم فريق ضمك إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة، من 16 مباراة المباريات؛ محققًا الفوز في 6 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات.

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