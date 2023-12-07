استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الفريق التي تواجه شباب بلوزداد غدًا الجمعة، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى : محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في خط الدفاع : محمد هاني- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- علي معلول.

في خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا -محمد مجدي أفشة- مروان عطية- عمرو السولية- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- كريم فؤاد.

في الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا- صلاح محسن- أنتوني موديست.

وتنطلق مباراة الغد بين فريق الأهلي ونظيره شباب بلوزداد في السادسة من مساء الغد بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل المارد الأحمر المباراة محتلا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد وميدياما الغاني صاحبا المركز الثاني.