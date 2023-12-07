رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من جامعة شمال الصين لبحث سبل التعاون المشترك



استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، وفدًا من جامعة شمال الصين للطاقة الكهربائية، برئاسة السيدة تشو جيان، رئيس الجامعة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وجامعة شمال الصين.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجالات تدريب الطلاب، وتوفير منح دراسية من جامعة شمال الصين، وتنفيذ برامج مشتركة في تخصصات مختلفة بين الجامعتين.

واستعرضت رئيس جامعة شمال الصين البرامج الدراسية التي تتيحها الجامعة، وطرق تدريس المناهج الدراسية، والتدريب المهني الذي توفره الجامعة للطلاب.

وكانت الجامعة الجامعة، قد نظمت اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان دور شباب الجامعات فى الجمهورية الجديدة وتحديات المستقبل.

حاضر بالندوة الأستاذ الدكتور محمد والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة دمنهور، ومحاضر معتمد لدى معهد إعداد القادة، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد كبير من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي حسين، إن هذه الندوة تأتي في إطار الدور التوعوي التثقيفي لجامعة الأقصر، من أجل تخريج كوادر شبابية واعية تمثل نموذجًا مثاليًا للشاب المصرى الذي يدرك قضايا وطنه، وتحديات المجتمع، كما استهدفت الندوة التركيز على توضيح آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.