جامعة أسيوط تنظم ورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية “ شعر الفصحى”

نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط فعاليات وورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية “ شعر الفصحى”، بهدف اختيار أفضل الطلاب لتمثيل الجامعة في مهرجان "إبداع 12" لشباب الجامعات والمعاهد، الذي ينظمه وزارة الشباب والرياضة للعام الدراسي 2024/2023.

تمت الفعاليات في قاعة البهو بمركز الدكتور طارق الجمال، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة مساءً. وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة أسماء عبد الرحمن، أستاذة بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والدكتور سيد عبد الرازق، شاعر وكاتب مصري. وشارك في الورش عدد كبير من طلاب جامعة أسيوط، حيث قدموا أعمالهم الأدبية والشعرية بشكل فصيح ومتقن.

تم تنظيم الورش بهدف اكتشاف وتعزيز المواهب الأدبية والشعرية لدى الطلاب، وإعطائهم الفرصة للتمثيل في مهرجان "إبداع 12". يعد هذا المهرجان فرصة رائعة للشباب في عرض أعمالهم الثقافية والفنية والتواصل مع شباب آخر من جميع أنحاء البلاد.

أبدع الطلاب في الورشة من خلال تقديم أعمال أدبية ذات جودة عالية وبأسلوب متميز. وقد نال العديد منهم إشادة وثناء من قبل لجنة التحكيم والحضور المتواجد. ولا شك أن هذه التجربة ستكون فرصة ثمينة للمشاركين لتطوير قدراتهم الشعرية والأدبية وتوسيع آفاقهم الثقافية.

تعتبر إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط من الجهات المهتمة بتطوير وتشجيع المواهب الشابة في مجال الأدب والثقافة. فهي تعمل جاهدة على تنظيم فعاليات متنوعة وورش عمل لتعزيز المهارات الأدبية لدى الشباب وتوفير فرص التعلم والتواصل بين الطلاب والمبدعين والمهتمين بالأدب والشعر.

يهدف المهرجان إلى خلق بيئة تروج للابداع والتميز الثقافي بين الشباب، ونشر ثقافة القراءة والكتابة، وتشجيع الشباب على الانخراط في الثقافة والأدب. يعتبر هذا المهرجان فرصة رائعة للشباب للتعبير عن أفكارهم ومشاركة مواهبهم مع الجمهور.

يتطلع الجميع إلى حضور مميز ومثمر في مهرجان "إبداع 12" من قبل طلاب جامعة أسيوط. ونأمل أن تبقى إدارة النشاط الثقافى تستمر في تنظيم هذه الفعاليات والورش لتعزيز الثقافة والأدب بين الشباب وتشجيع المواهب الشابة في مجال الأدب.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب وتحت اشراف عام الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وقام بالاعداد والتنفيذ هاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافى بجامعة أسيوط

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات