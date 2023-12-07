طبيبة تكشف أشهر أعراض التهاب المثانة

حذرت طبيبة أمراض النساء والتوليد إيكاترينا فولكوفا من أن التهاب المثانة، الذي يتجلى في التبول المؤلم وسلس البول والرغبة المتكررة في الذهاب إلى المرحاض، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حياة المرأة بشكل كبير.

في محادثة مع دكتور بيتر، أخبرت ما هي الأمراض التي يمكن أن تثير تطورها، وفقا لفولكوفا، غالبا ما يأتي التهاب المثانة مع انقطاع الطمث، وأحيانا لا تدرك المرأة حتى أن هذه الفترة قد وصلت بالفعل.

وأوضحت: "بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يحدث المرض على خلفية اضطرابات هرمونية أخرى: قصور الغدة الدرقية، زيادة البرولاكتين، نقص الدهون".

يمكن أن يكون سبب التهاب المثانة أمراض الجهاز الهضمي، الإشريكية القولونية، أمراض البنكرياس، خلل في المرارة، التهاب المعدة.

يؤثر على صحة الجهاز الإخراجي والإجهاد، وفي الوقت نفسه، تنخفض مناعة الجهاز البولي التناسلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر التوتر أيضًا على التوازن الهرموني.

تحدثت طبيبة أمراض النساء إليزافيتا كوماروفا بمزيد من التفصيل عن طبيعة المرض لـ MedicForum.

والتهاب المثانة هو التهاب في المثانة، يمكن أن يكون معديًا أو غير معدي. حوالي 20-40٪ من النساء يعانين من هذا خلال حياتهن في أغلب الأحيان، يحدث التهاب المثانة بسبب العدوى عندما تدخل بكتيريا الإشريكية القولونية إلى المثانة عبر المثانة " مجرى البول (عضو أنبوبي) ويتكاثر هناك.

يعد التهاب المثانة أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال بسبب فسيولوجياه، ومجرى البول الأنثوي أقصر، مما يسهل دخول العدوى إلى المثانة.

تشمل أعراض التهاب المثانة ما يلي:

التبول المتكرر و/أو المؤلم

مثير للحكة

بول غائم ذو رائحة قوية أو بدون رائحة

آلام أسفل البطن

في بعض الأحيان الدم في البول

"يتم علاج التهاب المثانة الناجم عن العدوى باستخدام الأدوية المضادة للبكتيريا. وإذا كان غير معدي، فإن العلاج يعتمد على سبب التهاب المثانة. وفي كل الأحوال، من الأفضل استشارة الطبيب لتسريع الشفاء".

بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي والإجهاد، فإن عوامل الخطر لتطور التهاب المثانة هي:

الجماع الجنسي المتكرر (التهاب المثانة في شهر العسل)

قلة التبول وتثبيط الرغبة في التبول

الحمل (بسبب التغيرات الهرمونية)

بعض الأمراض المنقولة جنسيًا (الكلاميديا، السيلان).

حساسية الجلد تجاه المكونات الموجودة في الصابون أو الكريمات المهبلية أو غيرها من المنتجات المستخدمة للنظافة الحميمة.